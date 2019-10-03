İkinci el araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 20 bin ve 30 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar... Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

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