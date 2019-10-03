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  • 03.10.2019 16:51
  • Son Güncelleme: 03.10.2019 16:57

20 bin ve 30 bin liraya satılan arabalar ilgi çekiyor

Son dönemde taşıt kredi faiz oranlarının sıfır otomobiller için düşmesi sonucunda araba satışları artış gösterdi. Bütçesi düşük olan ve sıfır araba alamayan vatandaşlar ise sahibinden otomobillere yöneldi. Özellikle 20 ve 30 bin liraya satılan araçlar büyük ilgi görüyor. Oto pazarları dolup taşıyor. Peki 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira? Bu arada Özellikle siteleri üzerinden araç almak isteyenlerin başını ağrıtan konu 'kapora'. Kendisine ait olmayan hatta yolda gördüğü bir aracın resmini çekerek emsallerine göre cazip fiyatlarla; internetten satılığa çıkaran dolandırıcılar, aynı aracı 5-10 kişiye satıp kapora topluyor.

İkinci el araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, sahibinden satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor. 20 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. Bununla birlikte ikinci el araba alırken nelere dikkat etmeniz gerektiğini de detaylı şekilde anlattık. İşte marka marka model model 20 bin ve 30 bin liraya kadar olan ikinci el arabalar... Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor.

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