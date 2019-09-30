Uygun fiyata satılan en ucuz otomobil markaları! İşte modeller

Ekim ayı ile birlikte otomobil piyasası hareketlenmeye başladı. Sıfır otomobil almaya gücü yetmeyen vatandaşlar ikinci el araçlara yöneldi. Oto pazarları doldu taştı. Sıfır kilometre otomobil fiyatları oldukça yüksek. Bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Bu anlamda satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir.

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