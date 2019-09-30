Türkiye' de vatandaşlar Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kurullarından aldıkları engelli raporu ile araç alımlarında önemli indirimlerden faydalanıyor. Engelli vatandaşların yaşama daha iyi katılım gerçekleştirebilmesi ve çeşitli avantajlardan yararlanabilmesi amacı ile devlet tarafından çeşitli çalışmalar gerçekleştiriliyor. Bu çalışmalardan bir tanesi olan engelli araç alımı sayesinde engelli vatandaşların araç alımlarında önemli oranlarda indirimlerden yararlanarak, daha ekonomik şekilde araç sahibi olabilmeleridir.

ENGELLİ ARAÇ ALIMI ŞARTLARI NELER? TIKLA ÖĞREN!

Engelli araç alımı sırasında engelli vatandaşlar ÖTV(Özel Tüketim Vergisi) indiriminden faydalanabiliyor. Türkiye' de sağlık kurulları tarafından verilmiş olan %40 ve üzeri engelli raporuna sahip olan tüm vatandaşlar engelli araç alımı indirimlerinden faydalanabiliyor. Engelli raporu yüzdesi ilk koşulu oluştururken, diğer koşulları da sağlayarak engelli araç alımı indirimli fiyatlarla gerçekleştirilebiliyor.

Engelli Araç Alımı İçin Hangi Belgeler Gerekiyor?

Devletin araç alımlarında ÖTV indirimi sağladığı engelli vatandaşların, indirimli araç alımı için engelli raporuyla birlikte bazı belgeleri de hazırlamaları gerekiyor. Engelliler için araç alımı sırasında hazır bulundurulması gereken bazı belgeler mevcuttur. Engelli araç alımı sırasında gerekli belgeler;

Sağlık kurulu heyeti tarafından onaylanmış olan engel oranının yer aldığı ve engelli kişinin araç kullanmaya ehil olup, olmadığına ilişkin ibarenin muhakkak bulunduğu rapor.

Engelli araç aralımı ile alınacak aracın engelli vatandaşın kendisi tarafından kullanımı gerçekleştirilecekse kendisine ait bir "H Sınıfı" sürücü belgesinin olması.

Engelli araç alımı ile alınacak aracı engelli vatandaş kullanmayacak ise aracı kullanacak kişiye ait bir "B Sınıfı" sürücü belgesi(ehliyet).

Şeklindedir. Bu belgeler ile engelli araç alımı gerçekleştirilebilir.

Engelli Araç Alımı İçin Rapor Yüzde Kaç Olmalı?

Devlet tarafından engelli araç alımı uygulamasında iki farklı seçenek bulunmaktadır. Engelli raporunda belirtilen engellik yüzdesi üzerinden ÖTV indirimi almayı sağlayan bu fırsat;

Engelli raporu 40% ve üzeri olan kişilerin kendi kullanacakları araçların satın alımı.

Engelli raporu 90% engel oranı olan engelli vatandaşların, yakınları tarafından kullanılacak araç satın alımı.

Şeklindeki iki farklı yöntemle değerlendirilebilmektedir. Engelli raporu yüzdesi 90% ve üzerinde olan engelli vatandaşların yakını olarak değerlendirilecek kişiler ise 1.dereceden yakınlarıyla başlar ve 3.dereceden yakınlarını da kapsamına alır. Bu kişilerin kullanacakları engelliye ait araçlarda ÖTV indiriminden faydalanılması mümkündür.

Engelli Araç Alımı ÖTV İndirimi Hangi Araçlarda Geçerli?

Engelli araç alımı kapsamında yüksek ÖTV indirimi oranlarından faydalanmayı sağlayan bu yasal hak kapsamına giren araçlarda belirli sınırlandırmaya tabi tutulmuştur. Yani her araçta engelli ÖTV indirimi gibi bir fırsat bulunmamaktadır. ÖTV indirimi uygulanarak, engelli araç alımı gerçekleştirmek isteyen kişilerin mutlaka alacakları aracın;

0 kilometre olması gerekmektedir. İkinci el araçlarda bu ÖTV indirimi hakkından faydalanılamıyor.

Alınacak aracın motor gücünün maksimum "1600 cc" seviyesine kadar olması gerekir.

Şartlarını sağlaması gerekmektedir. Bu şartları sağlayan araçlara ilişkin olarak engelli raporuyla ÖTV indiriminden faydalanılabiliyor ve daha ekonomik şekilde araç sahibi olunabiliyor.

Engelli Raporu Nasıl Alınır? Koşulları Neler?

Engelli raporu alınabilmesi için öncelikli olarak başvuru dilekçesinin doldurulması ve sonrasında da gerekli olan koşulların sağlanması gerekliliği bulunmaktadır. Sağlık kurlu heyetinden engelli raporu onayı alınabilmesi için;

Engelli raporu alacak kişinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı olması gerekir.

Geçici veya kalıcı engel sahibi olunması ilk koşuldur. Engelli raporları "süresiz" ve "süreli" olarak verilmektedir.

Engelli raporu almak isteyen kişinin "Sağlık Raporu" 40% ve üzeri orana sahip olması gerekir.

Bu şartlara sahip olan kişiler Sağlık Bakanlığı bünyesindeki sağlık kuruluşlarında bulunan sağlık kurulu heyetlerine başvuruda bulunarak, engelli raporu alabilmektedir. Bu engelli raporu sayesinde sadece araç alımlarında değil, pek çok işlemde ve konuda önemli fırsatlardan faydalanabiliyor.