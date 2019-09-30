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  • 01.10.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 11.10.2019 11:01

en ucuz sıfır otomobil markaları kampanyaları!

Kamu larının taşıt kredilerinde indirim yapmasının ardından sizler için yerli üretim olan otomobilleri sıraladık. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında uygulanarak kredi kullandırılacak.

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