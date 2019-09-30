Geçtiğimiz hafta araba almak isteyenleri sevindiren bir haber gelmişti. Bu anlamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranlarını indirdi.
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Geçtiğimiz hafta araba almak isteyenleri sevindiren bir haber gelmişti. Bu anlamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranlarını indirdi.
DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ
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