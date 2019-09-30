Geçtiğimiz hafta araba almak isteyenleri sevindiren bir haber gelmişti. Bu anlamda kamu bankaları Ziraat Bankası, Halkbank ve Vakıfbank taşıt kredisi faiz oranlarını indirdi. Binek otomobiller için 50 bin lira ile 120 bin lira arasında 18-36 ay kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69, ticari araçlarda ise 72 bin lira ve 120 bin lira arasında kredi çekilirse yüzde 0.49-0.69 oranında faiz uygulanarak kredi kullandırılacak. Taşıt kredilerinde kamu bankaları kampanya başlattı. Yerli üretim olan Fiat, Honda, Hyundai ve Renault marka otomobillerle Fiat, Ford, Isuzu, Karsan, Temsa marka ticari araçlarda kampanya başlatıldı. Peki 1 Ekim en ucuz sıfır otomobil markaları kampanyaları hangileri? Taşıt kredisi başvuru evrakları neler?

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TAŞIT KREDİSİ ŞARTLARI

Araç alırken de diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi taşıt kredisi alabilmenizin ilk şartı 18 yaşından büyük olmanız. Bunun yanı sıra yine diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi belgelenebilir bir geliriniz ve SGK kaydınızın olmasıdır. Taşıt kredisi almak için, öncelikle iş yerinizde en az 6 aylık bir süreyi doldurmuş olmanız ve devam ediyor olmanız gerekir. Otomobil kredisi için başvururken yeterli çalışma süresi çok önemlidir.

Bu şartları sağlamanız durumunda bir diğer önemli şart ise kredi notunun yeterli olmasıdır. Kredi geçmişinizin sayısal bir değere dönüşerek bankanın sizinle ilgili fikir edinmesini sağlayan kredi notu, kredi alabilmeniz için en önemli kriter. Diğer tüketici kredilerinde olduğu gibi araç kredisinde de kredi notunuzun belli bir sınırın üstünde olması beklenir.

Taşıt kredisi başvurusu sırasında devam eden bir borcunuz varsa, bu durum kredi almanızda engel teşkil edebilir. Eğer devam eden borcunuz varsa, ödemelerinizi düzenli gerçekleştirmiş olmanız çok büyük önem arz etmekte. Bankalar ödemelerinizi aksatmamış olmanıza bilhassa dikkat ederler.

Alacağınız otomobilin sıfır ya da ikinci el araç olması da krediye etki eden bir diğer faktör. Bu yüzden her iki kredi türü için bankalar farklı yollar izleyebilirler. Örneğin ikinci el araç kredisi, bankadan bankaya çeşitlilik göstermekle birlikte, genellikle 5 yaşındaki araçlara kadar verilmektedir. Ancak bazı bankalar bu sınırı 10 yaşa kadar çıkarabilmektedirler. Başvuruda bu detayı unutmamanızda fayda vardır.

TAŞIT KREDİSİ ÖZEL ŞARTLAR

Otomobil kredilerinde en uzun vade 48 aydır. Vade süresince, aldığınız araç banka tarafından ipoteklenir. Ödemenin gerçekleşmemesi durumunda banka yasal olarak aracınıza el koyma hakkına sahiptir. Araç kredisi, almak istediğiniz arabanın fatura değeri üzerinden belli bir kısmına verilir. Nihai fatura değeri 50.000 TL ve altında olan araçlar için araç değerinin %70'i kadar kredi verilirken 50.000 TL'nin üstündeki araçlar için 50.000 TL'ye kadar olan kısım için %70, 50.000 TL'yi aşan kısım içinse %50 oranında kredi verilir.

KREDİ ALINABİLECEK MARKALAR



Kamu bankalarıyla otomobil markalarının yaptığı işbirliğine katılan markalar şunlar:

Binek araçlar:

TOFAŞ-Fiat

Honda

Hyundai

Renault Mais

Ticari araçlar:

TOFAŞ-Fiat

Ford

Isuzu

Karsan

Temsa

Otokar

BMC

Yeni kampanya örnek hesaplama:

30 ay vade ile alınan 120 bin lira taşıt kredisinde toplam avantaj 23.285 TL. Aylık ödemeler 777 TL düşüyor.

Mevcut kredi faizi olan yüzde 1.43 ile 30 ay vadeyle 120 bin lira çekildiğinde aylık ödeme 5151 TL... toplam ödeme 154.531 TL

Yüzde 0.49 ile aynı vadede aynı tutar kredi alınırsa aylık ödeme 4374 TL. Toplam ödeme 131.246 TL.

YENİ FAİZ İNDİRİMİYLE KİM, NE KADAR ÖDEYECEK?

Bu örnekte 120 bin lira kredi alan bir tüketici 30 ayda toplamda 23 bin 285 bin lira az ödemiş olacak. Bu da aylık taksitlere 766 liralık avantaj olarak yansıyacak.

HANGİ MODELLER ALINABİLİR?

FİAT EGEA Sedan - Easy 1.4 Fire 95 HP

Hurda Teşvikli Kampanyalı Anahtar Teslim Fiyatı - 73.900 TL

EGEA HATCHBACK Street 1.4 Fire 95 HP

Kampanyalı Eylül Fiyatı 102.400 TL

Hurda Teşvikli Kampanyalı Fiyatı 87.400 TL

FİAT FİORİNO

1.4 Fire 77HP E6

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 71.900 TL

FİAT DOBLO COMBİ

1.3 M.Jet 95HP E6

Tavsiye Edilen Nakit İndirimli Anahtar Teslim Fiyatı: 99.900 TL

HONDA CİVİC SEDAN

1.6 Premium - Düz | 1597 cc | Benzin131.500 TL

HYUNDAİ İ10 1.0 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 92.470 TL

Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 74.720 TL

HYUNDAİ İ20 1.2 MPI 5 İleri Düz Jump (Benzinli)

Tavsiye Edilen Eylül Liste Fiyatı 100.400 TL

Nakit ve Hurda İndirimli Satış Fiyatı 85.400 TL

HYUNDAİ ELENTRA 1.6 MPI 6 İleri Düz Style (Benzinli)

RENAULT CLİO - Joy 0.9 TCe 90 bg - 92.900 TL

Clio Sport Tourer Joy 1.2 75 bg - 93.300 TL

CLİO SYMBOL - Joy 1.0 SCe 75bg - 84.900 TL

Megane Sedan Joy 1.6 16V 115 bg - 116.550 TL

FORD TOURNEO Courier Trend 1.5 dizel

101.000 TL

ISUZU D-Max Tek Kabin 4x2 V-WORK 6M/T (1.898cc) - 165.818 TL