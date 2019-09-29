Üç kamu bankasının taşıt kredisi faiz oranlarını indirmesinin ardından, 2019 yılı Ekim ayı sıfır araba kampanyaları oldukça merak ediliyor. Bu anlamda sahibinden satılık sıfır otomobil kampanyaları oldukça ilgi görüyor. Vatandaşlar banka kredi faiz oranlarının düşmesiyle birlikte, otomobillere ilgisini de arttırdı. Otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor. Bu bağlamda Renault, Dacia, Citroen, Hyundai, Toyota, Skoda, Audi, Opel, Honda, Ford, Nissan, Peugeot ve Volkswagen verdikleri kredilerde sıfır faiz imkanı tanıyor. Bu arada hurda indiriminden yararlanmak isteyenler için de otomobil satış bayileri edindikleri hurda otomobiller sayesinde 15 bin liraya kadar indirim sağlayabiliyor. İşte sahibinden satılık arabalar ve sıfır faiz imkanı ve 2019 Ekim ayı sıfır otomobil kampanyaları

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