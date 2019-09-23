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  • Son Güncelleme: 03.10.2019 16:33

20 bin ve 30 bin liraya satılan arabalar oldukça ilgi çekiyor

araba pazarında hareketlilik devam ediyor. Birçok tüketici bütçelerine uygun, satılık ucuz otomobilleri araştırıyor. Düşük bütçeli araçlar dikkat çekiyor. Düşük bütçeli ikinci el arabalar öğrencilerin ve acemi şoförlerin bir numaralı tercihleri arasında yerini almaya devam ediyor.

20 bin ve 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar ilgi çekiyor

Sıfır otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar bütçesi düşük olan vatandaşları 20 bin ve 30 bin liralık araçlara yöneltmiş durumda. Bu bağlamda cep dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira?

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