Sıfır otomobil fiyatlarındaki yüksek artışlar bütçesi düşük olan vatandaşları 20 bin ve 30 bin liralık araçlara yöneltmiş durumda. Bu bağlamda cep dostu ucuz arabalar merak ediliyor. 20 ve 30 bin liraya kadar olan araçlar hızlıca el değiştiriyor. 20 - 30 bin liraya alınabilecek ikinci otomobiller hangileri? Hangi marka ve modeller 20 ve 30 bin lira?

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