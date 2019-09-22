Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte Eylül ayı en ucuz ikinci el arabalar...

DETAYLAR İÇİN BİR SONRAKİ SAYFAYA GEÇİNİZ