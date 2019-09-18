Artan benzin fiyatları sonucunda sürücüler en az yakıt yakan arabaları ve en az yakıt harcatan yöntemleri merak diyor. Bu bağlamda yapılması gerekenleri haberimizde derledik. Öncelikle motor yağı, hava filtresi ve buji gibi araçta bulunan bazı parçalar yakıt tüketimini doğrudan etkilemektedir. Dolayısıyla yakıt tasarrufu yapabilmek için aracın bakımı düzenli bir şekilde yaptırılmalıdır. Öte yandan kullanılan güzergahın şartları da göz önünde bulundurulmalıdır. Engebeli yollarda hava filtresi sık sık kontrol edilerek, yakıt tasarrufu arttırabilir ve aracın daha uzun ömürlü olmasını sağlanabilir. Peki otomobilde yakıt tasarrufu nasıl sağlanır? Arabalar nasıl az yakar?