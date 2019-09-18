Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır faizli krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor. Bayilerden ekstra indirim istemeyi unutmayın! Eylül ayında birbirinden farklı araba markaları farklı farklı kampanyalarla rekabeti arttıran hareketlerde bulunsa da araç satışlarında yaşanan durgunluk devam ediyor. Yaz ayının sonuna geldiğimiz Eylül ayının başı ile araç kampanyalarında yenileri tekrar gündeme geldi. İşte 2019 Eylül ayı sıfır otomobil kampanyaları! Sahibinden satılık arabalar sıfır faiz imkanı