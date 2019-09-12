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  • 12.09.2019 16:33
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 16:35

Eylül ayı en uygun araba modelleri! markaları!

Yaz ayının bitmesi ve Eylül ayının gelmesiyle birlikte otomobil satışları düşüşe geçti. Bu bağlamda sıfır araç fiyatlarının fazla olması nedeniyle vatandaşlar araçlara yöneldi. Sıfır kilometre otomobil fiyatları ortada, yüksek fiyatlı sıfır kilometre araçların hakim olduğu bu pazarda bütçesine göre otomobil almak isteyen vatandaşlardan çoğu ikinci el otomobil almaya yönlendiriliyor. Bu anlamda satın alacağınız ikinci el otomobilin gözle görülen masrafları dışında ekstra masrafları olabilir. En önemli şey, otomobili satın alırken hesapladığınız paranın üzerine en az 1000 ya da 2000 TL daha ekleyin. İşte Eylül ayı en uygun ve markaları!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle ikinci ele yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte Ağustos ayı en ucuz ikinci el arabalar...

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