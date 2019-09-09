2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor