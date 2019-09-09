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  • 10.09.2019 09:13
  • Son Güncelleme: 18.09.2019 10:17

Sıfır arabalarda büyük kampanya! 100 bin liraya kadar sıfır imkanı

Sıfır otomobil almak isteyenlere sıfır li krediler sunulmaya başlandı. Otomobil firmaları tüketicilere cazip tekliflerde bulunuyor. Sıfır otomobillerin satışlarının düştüğü dönemde otomobil almak isteyenler tüm pazarlık kozlarını öne sürerek daha uygun fiyatlara arabaya sahip olabiliyor.

2019 yılının bitmesine az bir zaman kala otomobil firmaları elinde bulunan sıfır arabaları satmak için kampanyalar düzenlemeye başladı. 2019 yılına ait otomobillerin 2020 yılında daha ucuza satılacak olması ve satışların da düşük olması nedeniyle otomobil firmaları yüzde 0 faizli kampanyaları tüketicilere sunuyor

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