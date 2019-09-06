Diyarbakır'da PKK'nın çocuklarını kaçırdığı ailelerin HDP İl binası önündeki acılı bekleyişleri devam ediyor.

HDP İl Binası önündeki grupla konuşan HDP Diyarbakır Milletvekili Saliha Aydeniz'in bina önünde bekleyen acılı annelere 'Kolay gelsin' demesi büyük tepki gördü.

"HEM ÇOCUKLARIMIZI GÖTÜRÜYORLAR HEM DALGA GEÇİYORLAR"

"Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de dalga geçiyorlar" sözleriyle isyan eden anneler, "Çocuklarımız nerede? Çocuklarımızı verin bize! Nasıl aldıysanız öyle getirin! Hem çocuklarımızı götürüyorlar hem de bizimle dalga geçiyorlar. Hem suçlu hem güçlüler. Çocuklarım gelmeden beni buradan ölüm ayırır. Yukarıdan bakıp gülüyorlar. Madem bu durum güzel bir şey Allah sizin de başınıza versin. Biz hevesli değiliz buraya gelip oturmaya" diye tepki gösterdi.