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  • 31.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 11:09

! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri?

Otomobil fiyatları bu aralar oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda taşıt kredilerin de yapılan indirim sonrasında araç satışlarının hareketlenmesi bekleniyor. Bu bağlamda 'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekilmişti. , gibi Amerikan arabalarında fiyatlar ucuzlamıştı. Son gelen haberler bu araçların satışlarının artığı yönünde. Yaklaşık bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle birlikte otomobil fiyatlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. İşte ! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri oldu.

Sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekilmişti. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergilerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor.

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