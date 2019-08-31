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  • 31.08.2019 11:08
  • Son Güncelleme: 17.09.2019 12:20

, gibi Amerikan arabalarında fiyatlar ucuzladı

Otomobil fiyatları bu aralar oldukça merak ediliyor. Bu bağlamda taşıt kredilerin de yapılan indirim sonrasında araç satışlarının hareketlenmesi bekleniyor. Bu bağlamda 'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekilmişti. , gibi Amerikan arabalarında fiyatlar ucuzlamıştı.

Sahibinden satılık fiyatı düşen otomobil markaları! Fiyatı yüzde 60 azalan arabalar hangileri? ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekilmişti. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı. Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı.

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