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  • 28.08.2019 11:09
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 11:09

Toyota ve Suzuki sermaye ortaklığına gidiyor

Otomotiv devi Toyota, kompakt otomotivde uzmanlaşmış olan Suzuki ile güç birliğine gitmeyi planıyor. İki marka bu yılın başlarında küresel otomobil endüstrisinde hızlı değişen teknolojilerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla birbirleri adına elektrikli araç ve kompakt otomobiller üretmek için işbirliği yapacaklarını açıklamışlardı.

Otomotiv devinden flaş hamle
Japon yayın kuruluşu NHK, Japon otomobil üreticisi Toyota Motor ve Suzuki Motor'un sermaye ortaklığına gitmeyi planladığını bildirdi.

Toyota ve Suzuki, teknolojik yeniliklerin yarattığı zorluklar ve küresel otomobil endüstrisinde konsolidasyona ayak uydurmaları gerektiğini belirterek 2016 yılında ortaklık olasılıklarını araştırdıklarını açıklamışlardı.

Uygun fiyatlı kompakt otomobillerde uzmanlaşmış olan Suzuki, sürücüsüz araçlar için gereken yüksek araştırma ve geliştirme yatırımlarını yapmakta zorlanıyordu.

Toyota ve Suzuki bu yılın başlarında küresel otomobil endüstrisinde hızlı değişen teknolojilerle daha iyi rekabet edebilmek amacıyla birbirleri adına elektrikli araç ve kompakt otomobiller üretmek için işbirliği yapacaklarını açıklamışlardı.

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