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  • 28.08.2019 14:09
  • Son Güncelleme: 28.08.2019 14:11

Bir birinden yarı fiyatına satılıyor! Teklifler birer birer yağıyor! İşte alma yöntemi

Ülkemizde araç fiyatlarının oldukça yüksek olması vatandaşları başka alternatiflere yönlendiriyor. Bu bağlamda icralık araçlar uygun fiyatları ile ön plana çıkıyor. Piyasadaki emsal fiyatlarına oranla yüzde 30-40 oranında daha uygun fiyatla satılan arabalara teklif yağıyor. Birbirinden neredeyse yarı fiyatına alıcı buluyor. Bu bağlamda borçluların borçlarını ödemeleri hususunda büyük önem arz eden icra ihalelerinden icralık araç almak, sağladığı avantajlar ve satın alınan malın güvenliği konusunda verilen devlet güvencesi ile 2.el otomobil alımlarından dahi daha sağlıklı bir yöntem olarak dikkat çekiyor. Peki sahibinden ? İcradan araç nasıl alınır?

Sahibinden hacizli arabalar icradan nasıl ucuza alınır? İcradan araç nasıl alınır? İkinci el otomobil almaya bütçesi yetmeyenler için rayiç bedelinden çok ucuza otomobil almak mümkün hale geliyor. İcra dairesinden araba almak isteyen herkes teminatını yatırdıktan sonra ihaleye katılabilir. Eğer ihaleyi kazanamazsanız teminatınız geri iade ediliyor. İcralık arabaları esatis.uyap.gov.tr adresinden ücretsiz üyelik açarak takip edebiliyorsunuz. İcralık arabaların ihalelerine sadece nüfus cüzdanınız ve ihale katılım bedelini ile katılabilirsiniz. İsteyenler, ihaleye nakit para yerine bankalardan alabilecekleri teminat mektubu ile de katılabilirler. İhaleler, yediemin otoparkında, icra müdürü, yediemin otopark yetkilileri, tellal ve hatta gerekirse polis eşiğinde gerçekleşir.

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