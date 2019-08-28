Sıfır otomobil fiyatlarının büyük artış göstermesi sonrasında vatandaşlar en ucuz ikinci el araçları araştırmaya başladı. 40 bin liraya sahibinden en ucuz arabaları haberimizde derledik. Bu anlamda bir çok markanın ucuz araçlarını listeledik. Vatandaşlar kendi bütçesine göre bu araçları oto pazarlarından alabilirler. Oto pazarlarına ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Bu arada ikinci el otomobil alım satımında yeni dönem başlıyor. Yürürlüğe girecek "İkinci El Motorlu Kara Taşıtlarının Ticareti Hakkında Yönetmelik" ile ikinci el oto alım satımında yetki belgesi zorunlu hale geliyor. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri?