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  • 29.08.2019 08:40
  • Son Güncelleme: 12.09.2019 16:21

markaları!

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti.

Sıfır otomobil fiyatlarının büyük artış göstermesi sonrasında vatandaşlar en ucuz ikinci el araçları araştırmaya başladı. 40 bin liraya sahibinden en ucuz arabaları haberimizde derledik. Bu anlamda bir çok markanın ucuz araçlarını listeledik. Vatandaşlar kendi bütçesine göre bu araçları oto pazarlarından alabilirler. Oto pazarlarına ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.

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HaberlerOtomobil Haberleri40 bin liraya satılık sahibinden en ucuz otomobil markaları!
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