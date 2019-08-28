Sıfır otomobil fiyatlarının büyük artış göstermesi sonrasında vatandaşlar en ucuz ikinci el araçları araştırmaya başladı. 40 bin liraya sahibinden en ucuz arabaları haberimizde derledik. Bu anlamda bir çok markanın ucuz araçlarını listeledik. Vatandaşlar kendi bütçesine göre bu araçları oto pazarlarından alabilirler. Oto pazarlarına ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.