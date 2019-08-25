Sahibinden ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler! İşte 30 bin liraya satılan ikinci el arabalar. Bayram sonrasında ikinci el otomobil satışları hareketlendi. Banka faiz oranlarının da inmesi bunda etkili oldu. Her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yıllık ikinci el oto satışı 5 milyon civarında. ÖTV muafiyetinin sona ermesi, kur zamlarının gecikmeli de olsa fiyatlara yansıması ve model değişimiyle sıfır araçların fiyatlarındaki artış, ikinci ele olan talebi daha da artırıyor. Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. İşte sahibinden ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenler!