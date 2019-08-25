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  • 26.08.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 15.09.2019 16:08

Çok dikkat edin! otomobil alırken oyuna gelmeyin!

Bayram sonrasında otomobil satışları hareketlendi. faiz oranlarının da inmesi bunda etkili oldu. Her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yıllık ikinci el oto satışı 5 milyon civarında. muafiyetinin sona ermesi, kur zamlarının gecikmeli de olsa fiyatlara yansıması ve model değişimiyle sıfır araçların fiyatlarındaki artış, ikinci ele olan talebi daha da artırıyor.

Sıfır arabalarda yükselen fiyatlar vatandaşları ikinci el arabalara yöneltiyor. Bu bağlamda ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenleri haberimizde detaylandırdık. İkinci el araç alırken gerek tecrübesizlik, gerekse karşı tarafın verdiği 'güven' alım-satımda geri dönülmesi zor hatalara davetiye çıkarıyor. Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik.

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