Sıfır arabalarda yükselen fiyatlar vatandaşları ikinci el arabalara yöneltiyor. Bu bağlamda ikinci el otomobil alırken dikkat edilmesi gerekenleri haberimizde detaylandırdık. İkinci el araç alırken gerek tecrübesizlik, gerekse karşı tarafın verdiği 'güven' alım-satımda geri dönülmesi zor hatalara davetiye çıkarıyor. Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik.