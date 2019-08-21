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  • 22.08.2019 08:54
  • Son Güncelleme: 31.08.2019 10:57

Vergi oranları düştü o arabaların fiyatları indi

'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergilerinde büyük bir indirime gidildi.

Otomobil fiyatlarında özellikle taşıt kredilerinde indirim yapılmasıyla büyük bir artış bekleniyor. Daha önce faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yaprak kımıldamıyordu. Bu bağlamda vatandaşları sevindiren haber ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu

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