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  • 16.08.2019 11:38
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 11:56

Aman dikkat! otomobil alırken oyuna gelmeyin!

Bayram sonrasında otomobil satışları hareketlendi. Banka faiz oranlarının da inmesi bunda etkili oldu. Her gün binlerce araç el değiştiriyor. Yıllık ikinci el oto satışı 5 milyon civarında. ÖTV muafiyetinin sona ermesi, kur zamlarının gecikmeli de olsa fiyatlara yansıması ve model değişimiyle sıfır araçların fiyatlarındaki artış, ikinci ele olan talebi daha da artırıyor. Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. İşte alırken dikkat edilmesi gerekenler!

Sıfır otomobilde yükselen fiyatlar, 'ikinci el'e talebi artırıyor. Ancak gerek tecrübesizlik, gerekse karşı tarafın verdiği 'güven' alım-satımda geri dönülmesi zor hatalara davetiye çıkarıyor. Artan otomobil fiyatları sonrasında vatandaşlar ikinci el otomobillere yöneldiler. Sahibinden en ucuz ikinci el otomobilleri haberimizde derledik. Yaz aylarının gelmesiyle birlikte otomobile olan ihtiyaç arttı. Arabasıyla tatile gitmek isteyenler ikinci el pazarında hareketliliğe neden oluyor. Peki sahibinden araba ilanları arasında en çok satan otomobil markası hangisi? İşte sahibinden en çok satılan otomobiller. Sahibinden 2.el oto alırken nelere dikkat edilmesi gerekiyor.

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