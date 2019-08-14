E-ihale nedir? Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalara kadar bir çok eşyanın ihale yöntemiyle satışa sunulacak. Açıklamanın ardından yoğun ilgiyle karşılanan haberin en dikkat çekici içeriği ise yarış otomobilleri oluyor. E-ihale sistemi hakkında bilgisi olmayanlar araştırma yapmaya başladı. İşte E-ihale nedir? Gümrükteki arabalar nasıl alınır?