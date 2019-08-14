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  • 14.08.2019 10:36
  • Son Güncelleme: 14.08.2019 10:36

? nedir?

Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalara kadar bir çok eşyanın ihale yöntemiyle satışa sunulacak. Açıklamanın ardından yoğun ilgiyle karşılanan haberin en dikkat çekici içeriği ise yarış otomobilleri oluyor. sistemi hakkında bilgisi olmayanlar araştırma yapmaya başladı. , gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. İşte E-ihale nedir? ? 4458 sayılı Gümrük Kanunu ve 5607 sayılı Kaçakçılıkla Mücadele Kanunu uyarınca tasfiyelik hale gelen eşyanın satışlarının elektronik ortama taşınarak satışlara katılan kişi sayısı ile rekabetin daha da arttırılması ve bu suretle tasfiyelik eşyadan elde edilen gelirlerin artırılması amaçlanmaktadır.

Gümrükteki arabalar nasıl alınır? E-ihale nedir?

E-ihale nedir? Ticaret Bakanlığı, gümrükte tasfiyelik hale gelen eşya ve araçların satışını e-ihale üzerinden yapıyor. Mobilyadan, telefondan, aksesuardan, elektronik eşyalara kadar bir çok eşyanın ihale yöntemiyle satışa sunulacak. Açıklamanın ardından yoğun ilgiyle karşılanan haberin en dikkat çekici içeriği ise yarış otomobilleri oluyor. E-ihale sistemi hakkında bilgisi olmayanlar araştırma yapmaya başladı. İşte E-ihale nedir? Gümrükteki arabalar nasıl alınır?

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