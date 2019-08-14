Boyalı çıkan sıfır otomobille ilgili mahkemeden emsal karar

Konya'da yaşayan Ömer G, 2014'te bir bayiden 171 bin lira ödeyerek sıfır kilometre lüks otomobil satın aldı. Aracını 11 ay kullandıktan sonra arkadaşına satmaya karar veren Ömer G, oto ekspertizinde yaptırdığı incelemede, otomobilin ön kaput, tavan, çamurluk ve kapılarında 5 parça boya olduğunu öğrendi.



Ömer G, yaşadığı şaşkınlığı atlatmasının ardından, aracı satın aldığı bayideki yetkililerle görüşerek zararının giderilmesini talep etti.

Bayiden olumsuz yanıt alan Ömer G, şikayetini avukatı aracılığıyla Aralık 2014'te mahkemeye taşıdı.