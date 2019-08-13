Taşıt kredilerinin düşmesi ile birlikte otomobillere olan talep arttı. Daha önce faiz oranlarının yüksek olması nedeniyle yaprak kımıldamıyordu. Bu bağlamda vatandaşları sevindiren haber ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Ayrıca genelde kendini güvende hissetmek isteyenlerin tercih ettiği SUV modellerin ikinci el fiyatları uygun seviyelere gerilemiş durumda. Sıfır otomobil almaya bütçesi yetmeyenler ikinci el otomobillere yöneliyor.