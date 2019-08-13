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  • 13.08.2019 21:56
  • Son Güncelleme: 13.08.2019 22:05

Dünyanın en güçlü modeli olan resmen tanıtıldı! fiyatı 'yok artık' dedirtti

Dünyanın en güçlü modeli olan resmen tanıtıldı. , sadece tasarımı değil sıra dışı özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. fiyatı ise şaşkınlığa neden oldu.

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