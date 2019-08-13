Dünyanın en güçlü SUV modeli olan 2020 Rezvani resmen tanıtıldı. Rezvani Tank, sadece tasarımı değil sıra dışı özellikleriyle de dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Türkiye fiyatı ise şaşkınlığa neden oldu.
2020 model Tank X, 1.000 beygirlik gücünün yanı sıra nükleer bombalara karşı bile dayanıklı EMP koruma kalkanı sunuyor.
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