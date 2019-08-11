Otomobil Kampanyaları - Faizlerin inmesi ile otomobil piyasası hareketlendi. Bankaların birbiri ardına taşıt kredisi indirim kararları sektöre ilaç oldu. Bu bağlamda araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle başladı.
Hesaplı ve kaliteli otomobil kampanyaları (2019 yılı Ağustos ayı)
Otomobil Kampanyaları - Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları 2019 Ağustos ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler.
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