Otomobil Kampanyaları - Faizlerin inmesi ile otomobil piyasası hareketlendi. Bankaların birbiri ardına taşıt kredisi indirim kararları sektöre ilaç oldu. Bu bağlamda araç satışlarında istenilen seviyelere ulaşmak isteyen otomobil satıcıları kullanıcıyı vadeli seçeneklerle çekmeyi planlıyor. Sıfır araç kampanyaları 2019 yılı Ağustos ayı itibariyle başladı. Araç almak isteyen kullanıcıların gözü ve kulağı sıfır araç kampanyaları 2019'da. Araç satın alacak müşteriler için bankalar uygun kampanyaları başlatmış oldu. Peki hangi araba ne kadar? İşte peşinat ve taksit oranları
Hangi araba ne kadar? Sıfır faiz ve taksitli 12 Ağustos hesaplı kaliteli ve en ucuz sıfır otomobil kampanyaları!
Otomobil Kampanyaları - Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları 2019 Ağustos ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Örnek vermek gerekirse; Hyundai Ağustos ayına özel nakit indirimli fiyat avantajları ve sıfır faizli kredi kampanyalarıyla, sıfır kilometre Hyundai modellerinde cazip alım fırsatları sunuyor.
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