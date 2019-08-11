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  • 12.08.2019 09:20
  • Son Güncelleme: 12.08.2019 09:20

Ağustos ayı en uygun arabalar belli oldu! !

Sıfır otomobil fiyatlarının yüksek olması nedeniyle e yönelen vatandaşların uygun fiyatlı otomobil bulma istekleri devam ediyor. Sahibinden satılan en ucuz otomobilleri sizler için derledik ve onlarca markayı toparladık. Bu bağlamda aynı zamanda ucuz araba alma yöntemlerini sıraladık. Otomobil fiyatlarındaki döviz kaynaklı artış, vatandaşı farklı yollara itti. Ucuza yüksek model ve düşük kilometreli araba almak isteyen vatandaşlar hasar kaydı olan araçlara yöneldi. Peki 40 bin liraya sahibinden satılık alınacak otomobil markaları hangileri? Hasarlı araç alırken neye dikkat edilir? İşte Ağustos ayı en ucuz ikinci el arabalar...

Ağustos ayı en uygun ikinci el arabalar belli oldu!

Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde ikinci el otomobil piyasası faizlerin inmesiyle birlikte hareketlendi. Vatandaşlar yüksek fiyatlı sıfır araçlar yerine ucuz sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Bu anlamda sizler için güzel bir haber hazırladık. Haberimizde en uygun fiyatlı otomobil modellerini bulabilirsiniz. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte Ağustos ayı en ucuz ikinci el arabalar ve sahibinden 40 bin liraya satılık otomobil markaları hangileri?

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