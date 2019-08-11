Ağustos ayı en uygun ikinci el arabalar belli oldu!

Kurban Bayramı'nı idrak ettiğimiz şu günlerde ikinci el otomobil piyasası faizlerin inmesiyle birlikte hareketlendi. Vatandaşlar yüksek fiyatlı sıfır araçlar yerine ucuz sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Bu anlamda sizler için güzel bir haber hazırladık. Haberimizde en uygun fiyatlı otomobil modellerini bulabilirsiniz.