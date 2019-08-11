Otomobil Kampanyaları - Sıfır ve ikinci el araç kampanyaları 2019 Ağustos ayına girilmesi ile başlamış oldu. İlk defa araç alacaklar ya da araç değiştirmek isteyenler kullanıcılar için en uygun sıfır ve ikinci el araç kampanyalarını 2019'i takip ediyor ve sizlerin hizmetine sunuyoruz. Pazara ilgi büyük. Hareketlilik fazla ama vatandaşlar yine de alış ve satışların istenilen düzeyde olmamasından şikayetçiler. Örnek vermek gerekirse; Hyundai Ağustos ayına özel nakit indirimli fiyat avantajları ve sıfır faizli kredi kampanyalarıyla, sıfır kilometre Hyundai modellerinde cazip alım fırsatları sunuyor.