Milyonlarca araç sahibinin en büyük sorunu benzin fiyatlarıdır. Bu bağlamda otomobil alırken en az yakıt tüketenler tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra en az yakıt tüketimi yolları da araştırılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım hiç kolay değil. Yoğun trafikler, karışık yollar, kalabalık ve düzensiz sokaklar artık büyük şehirde yaşayan insanların alıştığı problemler haline geldi. Bütün bunların yanı sıra birde yakıt problemi çıkıyor ve bu problem gün geçtikçe fiyatlarla doğru orantılı olarak artıyor. Peki arabada yakıt tasarrufu nasıl yapılır? Yakıt tasarrufu için çözümler nelerdir?Arabalar nasıl az yakar? İşte en az benzin harcatan yöntemler