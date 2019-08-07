Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 08.08.2019 09:48
  • Son Güncelleme: 16.08.2019 16:08

? İşte en az harcatan yöntemleri açıkladık

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor. 'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor. Hal böyle olunca da ufak döviz hareketleri ya da üreticilerin fiyat politikaları nedeniyle , motorin ve fiyatlarında ani artışlar yaşanabiliyor.

Milyonlarca araç sahibinin en büyük sorunu benzin fiyatlarıdır. Bu bağlamda otomobil alırken en az yakıt tüketenler tercih edilmektedir. Bunun yanı sıra en az yakıt tüketimi yolları da araştırılmaktadır. Özellikle büyük şehirlerde ulaşım hiç kolay değil. Yoğun trafikler, karışık yollar, kalabalık ve düzensiz sokaklar artık büyük şehirde yaşayan insanların alıştığı problemler haline geldi.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil HaberleriArabalar nasıl az yakar? İşte en az benzin harcatan yöntemleri açıkladık
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri