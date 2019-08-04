Kurban Bayramı'na sayılı günler kala ikinci el otomobil piyasasında satışlar hızlanmaya başladı. Vatandaşlar yüksek fiyatlı sıfır araçlar yerine ucuz sahibinden ikinci el otomobillere yöneldi. Bu bağlamda sizler için güzel bir haber hazırladık. Haberimizde en uygun fiyatlı otomobil modellerini bulabilirsiniz. Kredi faizlerindeki düşüşle birlikte otomobil sahibi olmak da kolaylaşmaya başladı. 40 bin liraya kadar olan otomobiller ise piyasada hızlı el değiştiriyor. İşte Ağustos ayı en ucuz ikinci el arabalar ve sahibinden 40 bin liraya satılık otomobil markaları hangileri?