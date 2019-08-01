Merkez bankası tarafından yapılan faiz indiriminden sonra bankaların taşıt kredisi konusunda indirim yapması bekleniyor. Bu bağlamda bir haberde ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle beraber otomobil tutarlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafınca alınan bir vergi türüdür.