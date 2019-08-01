Merkez bankası tarafından yapılan faiz indiriminden sonra bankaların taşıt kredisi konusunda indirim yapması bekleniyor. Bu bağlamda bir haberde ABD'den geldi. ABD'den ithal edilen otomobillerin vergisi azaltıldı. Şöyle ki vergi oranı 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı.