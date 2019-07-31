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  • 01.07.2019 09:29
  • Son Güncelleme: 07.08.2019 13:10

u yapmanın 7 kolay yolu açıklandı

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak unu sağlamaları mümkün oluyor. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor.

Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Yapılan öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

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