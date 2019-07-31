Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamaları mümkün oluyor. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor. Hal böyle olunca da ufak döviz hareketleri ya da üreticilerin fiyat politikaları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ani artışlar yaşanabiliyor. Birçok sürücü, akaryakıt fiyatlarının artması ile kafasından "Az yakıtla çok yol nasıl yapılır?" sorusunu geçiriyor. Hem bu fiyat artışlarından daha az etkilenmek hem de insanların kafasında yer eden sorulara cevap vermek için otomobillerin nasıl daha az yakıt tükettiğini sizin için derledik.

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor: