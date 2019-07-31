Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Yapılan öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda sürekli değişen akaryakıt fiyatlarını takip etmek bir hayli güç. Bununla uğraşmaktansa yakıt tüketimini düşürmeyi deneyebilirsin. Peki, neler yaparsan aracının daha az tüketeceğini biliyor musun?

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor: