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  • Son Güncelleme: 01.08.2019 09:25

? Otomobilde u nasıl sağlanır? İşte en az benzin harcatan yollar

Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin bazı önlemler alarak unu sağlamaları mümkün oluyor. Türkiye'de otomobillerin önemli bir kısmı ve araç yakıtlarının neredeyse tamamı ithal ediliyor. Hal böyle olunca da ufak döviz hareketleri ya da üreticilerin fiyat politikaları nedeniyle benzin, motorin ve LPG fiyatlarında ani artışlar yaşanabiliyor. Birçok sürücü, akaryakıt fiyatlarının artması ile kafasından "Az yakıtla çok yol nasıl yapılır?" sorusunu geçiriyor. Hem bu fiyat artışlarından daha az etkilenmek hem de insanların kafasında yer eden sorulara cevap vermek için otomobillerin nasıl daha az yakıt tükettiğini sizin için derledik.

Araç sahiplerinin en büyük endişelerden biri yakıt masrafı. Özellikle yaz aylarında araçla seyahat etmek çoğu zaman ciddi bir mali yükü de beraberinde getiriyor. Ancak araç sahiplerinin minik bazı önlemler alarak yakıt tasarrufunu sağlamları mümkün oluyor. Yapılan öneriler sayesinde daha az yakıtla daha fazla yol kat etmek mümkün olacağı belirtiliyor. Bu bağlamda sürekli değişen akaryakıt fiyatlarını takip etmek bir hayli güç. Bununla uğraşmaktansa yakıt tüketimini düşürmeyi deneyebilirsin. Peki, neler yaparsan aracının daha az tüketeceğini biliyor musun?

Yakıt tasarrufu yapmanın 7 kolay yolu ise şu şekilde yer alıyor:

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