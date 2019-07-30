Bugünkü
Takvim
  • Otomobil
  • 30.07.2019 12:49
  • Son Güncelleme: 30.07.2019 12:58

girişi: ödeme 2019 MTV taksit ödeme ekranı! Temmuz ?

girişi: Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken yani si ödemeleri için artık son saatleri.. MTV 2. taksit ödemesi Çarşamba gününe kadar yapılacak. MTV 2. taksiti zamanında ödemeyen vatandaşlar için gecikme faizi ödenecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki MTV sorgulama, MTV borç ödeme, MTV 2. taksit ödeme nasıl olacak? İşte merak edilenler.. Bankalar düzenledikleri kampanyalarla k zorunda olan kullanıcılarına destek oluyor. Örneğin, DenizBank ve 'nda MTV'yi banka aracılığıyla ödeyenlere ücretsiz, faizsiz 3, TEB ve 'de ise 2 taksit imkanı veriliyor.

31 Temmuz son gün! Hala ödeme yapmadıysanız

gib.gov.tr girişi: Motorlu Taşıt Vergisi yani MTV 2. taksit 2019 ödemeleri için son gün yaklaşıyor. MTV taksit ödeme ekranı 31 Temmuz'da kapanıyor. Peki vatandaşlar motor hacmi, araç yaşı ve değerine göre değişen MTV ödemeleri nasıl yapacak? Banka ve PTT dışında MTV ödemesi kredi kartıyla nasıl yapılacak? Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? İşte, 2019 MTV ödeme işlemi! Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor.

kalan karakter 1000

yorumla

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan TAKVİM veya takvim.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
HaberlerOtomobil Haberlerigib.gov.tr girişi: MTV ödeme 2019 MTV taksit ödeme ekranı! Temmuz MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
Diğer Otomobil Haberleri Tüm otomobil haberleri
Tüm Otomobil Haberleri