gib.gov.tr girişi: Motorlu Taşıt Vergisi yani MTV 2. taksit 2019 ödemeleri için son gün yaklaşıyor. MTV taksit ödeme ekranı 31 Temmuz'da kapanıyor. Peki vatandaşlar motor hacmi, araç yaşı ve değerine göre değişen MTV ödemeleri nasıl yapacak? Banka ve PTT dışında MTV ödemesi kredi kartıyla nasıl yapılacak? Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? İşte, 2019 MTV ödeme işlemi! Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor.