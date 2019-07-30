gib.gov.tr girişi: Motorlu Taşıt Vergisi yani MTV 2. taksit 2019 ödemeleri için son gün yaklaşıyor. MTV taksit ödeme ekranı 31 Temmuz'da kapanıyor. Peki vatandaşlar motor hacmi, araç yaşı ve değerine göre değişen MTV ödemeleri nasıl yapacak? Banka ve PTT dışında MTV ödemesi kredi kartıyla nasıl yapılacak? Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? İşte, 2019 MTV ödeme işlemi! Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. gib.gov.tr'de yer alan "Borç Sorgulama ve Ödeme" bölümüne 02:00 – 22:00 saatleri arasında giriş yaparak kredi kartı ve banka kartı ile ödeme yapılabiliyor. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor.
gib.gov.tr girişi: MTV ödeme 2019 MTV taksit ödeme ekranı! Temmuz MTV ödemesi nereden ve nasıl yapılır?
gib.gov.tr girişi: Araç sahibi olan vatandaşların ödemesi gereken MTV yani Motorlu Taşıt vergisi ödemeleri için artık son saatleri.. MTV 2. taksit ödemesi 31 Temmuz Çarşamba gününe kadar yapılacak. MTV 2. taksiti zamanında ödemeyen vatandaşlar için gecikme faizi ödenecek. Tüm araç sahiplerinin ödemekle yükümlü olduğu MTV her yıl Ocak (1 Ocak – 31 Ocak) ve Temmuz (1 Temmuz – 31 Temmuz) aylarında iki eşit taksit halinde ödeniyor. Peki MTV borç sorgulama, MTV borç ödeme, MTV 2. taksit ödeme nasıl olacak? İşte merak edilenler.. Bankalar düzenledikleri kampanyalarla MTV ödemek zorunda olan kullanıcılarına destek oluyor. Örneğin, DenizBank ve İş Bankası'nda MTV'yi banka aracılığıyla ödeyenlere ücretsiz, faizsiz 3, TEB ve Yapı Kredi'de ise 2 taksit imkanı veriliyor.
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