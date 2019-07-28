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  • 28.07.2019 10:00
  • Son Güncelleme: 28.07.2019 10:06

Sahibinden yeni otomobil kampanyası aylık bin 500 TL taksitle Renault, , Fiat araba fiyatları

güncel otomobil kampanyaları açıklandı. Aylık bin 500 TL taksitle Renault, , Fiat araba fırsatları otomobil severleri bekliyor. Temmuz ayının bitmesine 3 gün kala bu fırsatları kaçırmayın. Örnek vermek gerekirse; Volkswagen Ticari Araç'ın kampanyası ile Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL'ye yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizle kredi kullanmak mümkün. Aynı zamanda Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise . Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor.

Sahibinden 28 Temmuz güncel otomobil kampanyaları Renault, Kia, Volkswagen, Honda, Fiat araba fiyatları. Temmuz ayında da otomobil markalarının kampanyaları devam ediyor. Ancak 31 Temmuz son gün... Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise Fransız Renault. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 36 bin TL peşinat ile bin 500TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 48 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit seçeneği sunulurken Captur modeli için 42 bin TL peşinat ile 2 bin 500TL aylık taksit bulunuyor.

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