Sahibinden 28 Temmuz güncel otomobil kampanyaları Renault, Kia, Volkswagen, Honda, Fiat araba fiyatları. Temmuz ayında da otomobil markalarının kampanyaları devam ediyor. Ancak 31 Temmuz son gün... Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise Fransız Renault. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor. Kampanya kapsamında Clio HB modeline 36 bin TL peşinat ile bin 500TL'den başlayan taksitlerle sahip olunabiliyor. Megane Sedan'da 48 bin TL peşinat ile 2 bin TL aylık taksit seçeneği sunulurken Captur modeli için 42 bin TL peşinat ile 2 bin 500TL aylık taksit bulunuyor.