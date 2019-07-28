29 Temmuz güncel otomobil kampanyaları açıklandı. Aylık bin 500 TL taksitle Renault, Volkswagen, Fiat araba fırsatları otomobil severleri bekliyor. Temmuz ayının bitmesine 3 gün kala bu fırsatları kaçırmayın. Örnek vermek gerekirse; Volkswagen Ticari Araç'ın faiz kampanyası ile Caddy, Caravelle ve Transporter 114 PS modelleri için 12 ay 60 bin TL'ye yüzde 0 faiz seçeneği sunuluyor. Amarok ve Crafter modellerinde ise 80 bin TL'ye 12 ay yüzde 0 faizle kredi kullanmak mümkün. Aynı zamanda Temmuz ayında müşterilerine indirimli fiyatlar sunan bir diğer marka ise Fransız Renault. Müşteriler, artan ödemeli kredi kampanyası kapsamında 36 bin TL peşinat ve aylık bin 500 TL'den başlayan taksit seçenekleri ile Renault sahibi olabiliyor.