O otomobiller için ek gümrük vergisi kaldırıldı vatandaşların yüzü güldü. Sahibinden fiyatı ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Averaj bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle beraber otomobil tutarlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafınca alınan bir vergi türüdür.