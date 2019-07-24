MTV ödeme işlemleri araç sahipleri tarafınca araştırılıyor. Araçlarına bu yıl ne kadar vergi ödeyeceklerini MTV hesaplama işlemi vesilesiyle öğrenecek olanlar Gelirler İdaresi Başkanlığı üzerinden meydana getirilen hesaplama işlemlerinin yanında bu sonuçlardan çıkacak ücret ödemesinin nasıl yapılacağını da araştırıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz kıymeti baz alınarak hesaplanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ödemenizi zamanında yapmamanız halinde, günlük olarak gecikme faizi uygulanıyor. Ödeyeceğiniz tutarın üzerine her ay için aylık yüzde 2.5 gecikme zammı ekleniyor. Peki 2019 MTV Temmuz GİB Motorlu Taşıtlar Vergisi ödemesi nasıl yapılır? İşte MTV otomobil vergisi hesaplama