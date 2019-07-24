"MTV ödeme işlemi nasıl yapılır?" sorusunun yanıtını merak eden yüz binlerce araç sahibi vatandaş konuyla alakalı araştırma yapmaya devam ediyorlar. Gelir İdaresi Başkanlığı üzerinden MTV ödeme işleminin nasıl yapılacağı sorgulanıyor. Peki, MTV ödeme nasıl yapılır? İşte, 2019 MTV ödeme işlemi! Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup omadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Araç sahipleri İnteraktif Vergi Dairesi'nin internet sitesi 'ivd.gib.gov.tr'den şifre girişi yapmadan MTV Ödeme alanına plaka ve TC Kimlik Numarasını yazarak MTV borçlarını görüntüleyebilir ve ödeyebilirler.