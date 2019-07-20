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  • 20.07.2019 10:48
  • Son Güncelleme: 20.07.2019 10:50

'den 'ye yaptırım resti: Boyun eğmeyeceğiz

, " Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz." dedi.

Türkiye'den AB'ye yaptırım resti!

, Avrupa birliği'nin 'nin 'deki sondaj faalietlerine ilişkin yaptırımlarına sert cevap verdi. Oktay, "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim" dedi.

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