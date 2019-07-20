Cumhurbaşkanı Yardımcısı Fuat Oktay, Avrupa birliği'nin Türkiye'nin Akdeniz'deki sondaj faalietlerine ilişkin yaptırımlarına sert cevap verdi. Oktay, "AB Dış İlişkiler Konseyi Toplantısı sonuç bildirgesinde açıklanan arama ve sondaj faaliyetlerimize yönelik yaptırımlar gibi baskılara asla boyun eğmeyeceğiz. Cumhurbaşkanımızın talimatlarıyla Reform Eylem Planları'nın gerçekleşmesi için gerekli kaynak akışının devam edeceğinin müjdesini bu anlamlı günde tüm Kıbrıs Türkü kardeşlerime vermek isterim" dedi.