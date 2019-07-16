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  • 17.07.2019 11:57
  • Son Güncelleme: 24.07.2019 18:15

O arabalar için ek gümrük vergisi kaldırıldı vatandaşların yüzü güldü

ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi.

O arabalar için ek gümrük vergisi kaldırıldı vatandaşların yüzü güldü. Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu.

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