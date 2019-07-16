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  • 16.07.2019 11:15
  • Son Güncelleme: 16.07.2019 11:20

son dakika: İşte fiyatı yüzde 60 düşen otomobil! !

O arabalar için ek gümrük vergisi kaldırıldı vatandaşların yüzü güldü. Sahibinden ucuzlayan otomobil markaları açıklandı. ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Böylece otomobillerin tutarlarında ciddi manada düşüş yaşandı. ABD'de üretilen ve ithal edilen otomobillerden bugüne dek yüzde 120 oranında vergi alınıyordu. Averaj bir yıl önce getirilen ek vergilerden vazgeçilmesiyle beraber otomobil tutarlarında da yüzde 60 oranında gerileme oluştu. Gümrük Vergisi ithalatta ve ihracatta Gümrük tarafınca alınan bir vergi türüdür.

ABD'den ithal edilecek olan otomobiller için gümrük vergisi yüzde 120'den yüzde 60'a çekildi. Böylece otomobillerin fiyatlarında büyük düşüş yaşandı.Türkiye, ABD'ye karşı bazı ürünlerde uyguladığı ek gümrük vergisini kaldırdı. Plastik, alkol, ağaç ürünleri, otomotiv gibi birçok alanda gümrük vergileri yarı yarıya indirildi. ABD'den ithal edilecek olan arabaların gümrük vergilerinde büyük bir indirime gidildi. Yarı yarıya azalan gümrük vergisiyle birlikte birçok araç önemli oranda ucuzlarken, araba almak isteyen vatandaşlara büyük bir şans doğmuş oldu. İnternette ise gümrük vergisi düşürüldü mü, hangi araçların vergisi düştü gibi sorulara yanıt aranıyor. İşte konu hakkında tüm detaylar. Peki gümrük vergisi düşürüldü mü? Gümrük vergisi kaça düştü?

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