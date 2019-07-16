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  • Son Güncelleme: 24.07.2019 11:49

son gün! Hala ödeme yapmadıysanız

Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen 'nin ikinci taksiti için son gün . Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor.

Motorlu Taşıtlar Vergisi (MTV), aracın cinsi, motor silindir hacmi, yaşı, 2018'den önce trafiğe çıkışının olup olmadığı ve vergisiz değeri baz alınarak hesaplanıyor. Motorlu Taşıtlar Vergisi'nin ikinci taksit ödemesi 1 Temmuz itibarıyla başladı. Ocak ve temmuz olmak üzere iki eşit taksit şeklinde ödenen MTV'nin ikinci taksidi için son gün 31 Temmuz. MTV, her yıl ocak ve temmuz aylarında iki taksit halinde ödeniyor.

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